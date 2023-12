Calcio:Motta 'di arbitri non parlerò più, ma non c'era polemica'

"Ho già detto quello che dovevo basandomi sui fatti in campo. Da oggi in poi, però, avrete il direttore Sartori che parlerà degli arbitri, io parlerò della mia squadra, di calcio e tutto quello che posso controllare".

Thiago Motta è tornato così a parlare della polemica con gli arbitri, dopo l'indagine aperta dalla procura federale sulle frasi dello stesso tecnico del Bologna contro il Var Nasca nel post partita con il Lecce. "Io non penso di aver un rapporto complicato con gli arbitri - ha aggiunto - Io ho parlato dopo aver visto i fatti, era un mio commento e una mia opinione.

Senza fare polemica".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA