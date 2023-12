'Animali fantastici', il Giardino delle Meraviglie a Bologna

A Palazzo Albergati di Bologna, dal 7 dicembre al 5 maggio la mostra 'Animali fantastici. Il Giardino delle Meraviglie', definita dagli organizzatori "una nuova frontiera dell'intrattenimento, in cui si fondono animali, arte, magia, divertimento e sogno". Il museo si trasforma in un immenso spazio aperto, in cui gli animali trovano il loro habitat ideale, accogliendo tutti, grandi e piccoli, esperti d'arte e curiosi.

Saranno oltre 90 gli animali che varcheranno la soglia magica di Palazzo Albergati, realizzati da 23 artisti contemporanei. È il primo zoo d'artista, privo di gabbie, senza distanze e animato da pitture, sculture e installazioni di animali di ogni specie: un superzoo che vedrà le sale nobili del Palazzo trasformarsi in un nuovo habitat museale, un safari pedonale dove le opere accompagnano il visitatore in una passeggiata dentro una favola, dove gli animali convivono nel più rispettoso degli ecosistemi artistici. La mostra, ideata e curata da Gianluca Marziani e Stefano Antonelli, è prodotta ed organizzata da Arthemisia.



