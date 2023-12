Oltre mille persone sfilano a Bologna per la pace

Oltre mille persone stanno partecipando alla fiaccolata silenziosa per la pace che sta attraversando le strade di Bologna. Partita da piazza San Francesco, la manifestazione ha percorso via Noasedella e via Saragozza, per poi proseguire in via Farini e terminare in piazza Santo Stefano.

Ad aprire il corteo, li cui slogan principale è 'Pace, Salam, Shalom, è uno striscione con i colori della bandiera della pace che recita 'Bologna cammina per la pace'. A sostenerlo ci sono il presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi, accanto al presidente dell'Ucoii Yassine Lafram, al presidente della comunità ebraica di Bologna Daniele De Paz e il sindaco Matteo Lepore. Numerosa anche la presenza dei sindacati, in particolare di Cgil e Fiom.



