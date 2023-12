Investito da treno in stazione a Bologna, ferito uomo

Investimento nella tarda mattinata - poco dopo le 11.50 - al binario 18 della sezione Alta Velocità della Stazione Centrale a Bologna. A quanto si è appreso un uomo è stato travolto - non è ancora chiara la dinamica dei fatti - e ferito da un treno in arrivo nello scalo emiliano. Sempre a quanto si è appreso l'uomo è stato condotto in Ospedale con un codice di di media gravità. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale del 118, della Polizia Ferroviaria e delle Ferrovie dello Stato.

A seguito dell'investimento si sono registrati ritardi fino a 90 minuti per un treno dell'Alta Velocità e fino a 40 minuti per 14 altri treni, sempre dell'Alta Velocità. La circolazione ferroviaria, svolti tutti i rilievo del caso da parte delle autorità competenti. è tornata gradualmente alla normalità a partire dalle 12.45.



