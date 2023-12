Il liuto del '500 di Hopkinson Smith al Museo San Colombano

Proseguono al Museo San Colombano di Bologna le conversazioni e le passeggiate musicali tra gli strumenti antichi della Collezione Tagliavini, un centinaio circa di strumenti a tastiera (ma non solo), seguiti da un concerto aperto al pubblico gratuitamente (le passeggiate alle 18,30 costano 12 e 8 euro con prenotazione obbligatoria): oggi e domani i protagonisti saranno il liutista svizzero-americano Hopkinson Smith, la direttrice del Museo e clavicembalista Catalina Vicens. Hopkinson Smith, uno dei pionieri della rinascita del liuto nel XX secolo e insegnante di numerose generazioni di musicisti, dialoga con la conservatrice Catalina Vicens sugli spazi di San Colombano e affronta il tema della riscoperta del suono e del percorso del liutista con il musicologo Dinko Fabris.

Il concerto, domani, 6 dicembre alle 20,30, è intitolato "Bright and Early - Il liuto nel primo '500" e in esso Hopkinson Smith suona unostrumento costruito a Boston nel 1977 da Joel van Lennep basandosi su un modello rinascimentale. I libri per liuto di Francesco Spinacino del 1507 e Zoan Ambrosio Dalza del 1508 rappresentano due pietre miliari della storia della musica.

Pubblicati a Venezia, contengono non solo la prima musica per liuto stampata ma, oltre ad alcuni frammenti di intavolature, anche le primissime fonti musicali per strumento giunte fino a noi. Entrambi testimoniano una vera fioritura della cultura liutistica in Italia agli albori del XVI secolo.

A Spinacino e Dalza si alterneranno le musiche delle prime intavolature per liuto francesi. Le due raccolte stampate nel 1529 e nel 1530 da Pierre Attaingnant contengono preludi improvvisati, danze (alcune che richiedono grande leggerezza di tocco, altre con chiare radici celtiche) così come alcune delle più belle Chansons di sempre.



