Cantante Kings of Convenience inaugura Uni Reading a Bologna

Un live con un ospite internazionale inaugura domani la settima edizione di Uni Reading, rassegna di lettura organizzata dalle associazioni studentesche di Bologna insieme a We Reading e inserita nel Patto per la lettura del Comune di Bologna. Sul palco dell'Oratorio San Filippo Neri, alle 21, salirà il cantante e chitarrista norvegese Erlend ye, membro fondatore della band dei Kings of Convenience, oltre che membro di Whitest Boy Alive e della band siciliana La Comitiva.

Insieme a lui il musicista Andrea Poggio, già candidato al Premio Tenco nel 2018 e ora fuori con l'album "Il Futuro" (2023) edito per La Tempesta Dischi.

Uni Reading si terrà dal 6 al 22 dicembre e il programma vedrà persone del panorama artistico e culturale nazionale reinventarsi per una sera, mostrandosi da un punto di vista differente e insolito: quello di lettori di un libro o autore a propria scelta. Il lettore sceglierà anche come impostare l'incontro: dalla semplice lettura al dialogo, fino alla performance. A fine lettura si aprirà uno spazio di dialogo con il pubblico, che può partecipare in maniera diretta e informale.

Il fine dei promotori è quello di creare una serie di appuntamenti che possano essere di attrattiva per tutta la comunità bolognese, studentesca e non.



