A Bologna oltre 2,5 milioni per startup e Pmi entro marzo

"Oltre 2,5 milioni di euro messi a disposizione entro marzo 2024 attraverso bandi per le imprese del territorio bolognese desiderose di investire in innovazione". È questa l'obiettivo della Casa delle Tecnologia Emergenti del Comune di Bologna, illustrato da Rosa Grimaldi, delegata del sindaco all'impatto del Tecnopolo, attrattività, Industrie creative e culturali e promozione economiche nel corso della Bologna Tech Week.

"Il progetto è moto interessante ed è partito circa un anno fa - spiega Grimaldi - e punta a costruire la Casa delle Tecnologie Emergenti, che è l'esempio concreto di un ecosistema dell'innovazione, perché mette attorno ad un tavolo i principali attori in chiave di innovazione del territorio metropolitano, come il Comune di Bologna, la Città Metropolitana, l'Università di Bologna, Bi-Rex e tutti gli altri attori lungo al filiera dell'innovazione e del trasferimento tecnologico e li costringe a lavorare insieme per generare opportunità per le start up e le Pmi e creare impatto e innovazione", conclude.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA