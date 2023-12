Sparita la bici bianca in memoria del nipote di Prodi

E' scomparsa la bicicletta bianca, posizionata all'angolo tra via degli Scalini e via di Barbiano, che ricordava Matteo Prodi, lo studente di 18 anni che venne travolto e ucciso da un'auto il 27 febbraio 2020. Lo studente, nipote dell'ex eurodeputato Vittorio Prodi, fratello di Romano, era in sella alla sua due ruote per fare un giro sui colli. A dare notizia della scomparsa della bicicletta bianca è stata la consigliera comunale di Coalizione Civica Simona Larghetti.

"Qualcuno ha pensato di rimuovere la bici bianca di Matteo Prodi. Esistono persone - ha scritto sui social - che si prendono la briga di rimuovere le bici bianche. Era legata saldamente e posta in un punto non utilizzabile da nessuno, non costituiva intralcio e non occupava spazio. Era un luogo di memoria, non solo per tutta la comunità delle persone che si spostano in bici, ma anche per i suoi amici e amiche che la provvedevano di fiori e ricordi a loro cari. La memoria non si cancella. Il nostro cuore anche per Sharma, un'altra, l'ennesima vittima di violenza stradale - ha concluso la consigliera - uccisa sul marciapiede a 43 anni davanti ai suoi 4 figli".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA