Licenziato per una bestemmia, 'Zuppi venga al presidio'

Otto ore di sciopero in mattinata, con protesta davanti alla sede dell'azienda in via Corticella a Bologna. E altre otto ore di sciopero già domani, con un ulteriore presidio. Sono le iniziative a sostegno del dipendente di Covision, che gestisce in appalto il call-center di Hera, licenziato per aver bestemmiato durante il lavoro. Il dipendente ha impugnato il provvedimento davanti al giudice del Lavoro, ma i sindacati intanto proseguono con la mobilitazione: "Se non lo ritirano - spiega Gianluca Barletta di Slc Cgil - andremo avanti con tutte le iniziative. Per domani abbiamo cercato di coinvolgere il sindaco o un suo delegato. E se volesse venire il cardinal Zuppi al presidio, a testimoniare la sua solidarietà, saremmo contenti".

Per ora Covisian "non si è fatta sentire" e lo sciopero ha avuto "un'adesione pressoché totale, anche con chi storicamente non aveva mai scioperato, ma si è sentito toccato da quanto successo a un collega: è venuto anche il segretario della Camera del lavoro Michele Bulgarelli, rsu di Hera, di aziende concorrenti di altri appalti e abbiamo cercato di sollecitare anche il committente", cioè Hera. Dalla contestazione disciplinare emerge infatti "che la committenza ha chiesto un confronto immediato con i responsabili operativi perché il referente Hera si è detto molto turbato dall'accaduto". Per il licenziamento, sottolinea il sindacalista, "è stato utilizzato un articolo previsto per condotte molto più gravi".



