Il futuro dell'innovazione a Bologna, al via la Tech Week

Bologna diventa capitale di innovazione: al via la Tech Week, manifestazione che per quattro giorni trasforma la città in un laboratorio aperto su temi che spaziano dall'intelligenza artificiale all'automotive, dal turismo al cibo. L'iniziativa è rivolta a professionisti, cittadini, studenti, aziende, startup ed è incentrata sul volto innovativo di Bologna e del territorio emiliano-romagnolo. Oltre 40 gli eventi in programma da oggi tra spazi cittadini e al Bologna Congress Center, presentati questa mattina - fra gli altri - da Cosmano Lombardo, fondatore e ceo di Search On media group, ideatore della Bologna Tech Week, e Massimo Bugani, assessore all'Innovazione digitale del Comune di Bologna.

Tra gli attori chiave la Casa delle tecnologie emergenti del Comune di Bologna (Cte Cobo) che alla Tech Week presenta le nuove opportunità per imprese, startup, pmi e territorio. Al Bologna Congress Center, che apre le porte domani, Cte Cobo è presente con una serie di attività informative e formative rivolte a un pubblico più ampio. Negli oltre mille metri quadrati dell'area espositiva trova inoltre spazio la Fiera internazionale sull'Intelligenza artificiale, con decine di espositori pronti a svelare prototipi e software avanzati.

"Entusiasti" di portare a Bologna la manifestazione dedicata alle industrie innovative che caratterizzano il territorio, spiega Cosmano. "Sarà una settimana all'insegna delle opportunità, della crescita e dell'ispirazione". Nella settimana tornano due eventi di formazione organizzati da Search On Media Group: Social Media Strategies, per i professionisti dei social media e del web marketing, e Search Marketing Connect, evento avanzato per i professionisti del digital marketing.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA