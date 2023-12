Ciclo di conferenze su LepidaTv in occasione mostra Guercino

Andranno in onda il 5 e il 12 dicembre alle 17.30, sul palinsesto live di LepidaTv e su Smart Tv al canale 80 del digitale terrestre, le nuove conferenze della Pinacoteca Nazionale di Bologna che accompagnano la mostra 'Guercino nello studio' dedicata al maestro della pittura barocca. Gli incontri saranno poi disponibili sulla piattaforma on demand nella sezione 'A regola d'Arte'.

L'esposizione, visitabile alla Pinacoteca fino all'11 febbraio, si inserisce in un ampio quadro di iniziative dedicate al pittore di Cento (Ferrara), e comprende una ventina di opere tra cui capolavori conservati nella Pinacoteca Nazionale come la 'Madonna del Passero' e 'San Sebastiano curato da Irene', alcuni prestiti mirati e il Libro dei conti - un registro nel quale venivano annotati i quadri venduti, il nome dei clienti e i relativi guadagni - di Giovanni Francesco Barbieri detto il Guercino.

Le telecamere di LepidaTv seguiranno sei incontri, in programma in presenza nell'Aula Gnudi, per poi diffonderli in differita sul palinsesto live della piattaforma e su Smart Tv.

Si parte il 5 dicembre con 'Dalle botteghe agli studi: la professione del pittore a Bologna tra Cinque e Seicento', conferenza tenuta dalla curatrice della mostra e docente dell'Università La Sapienza di Roma, Raffaella Morselli. Il 12 sarà trasmesso l'incontro 'Guercino e Fra Bonaventura Bisi: due artisti a confronto' con il professore emerito dell'University of Delaware, David M. Stone. I video continueranno a essere disponibili on demand all'interno del contenitore 'A regola d'Arte', realizzato dalla Regione in collaborazione con la Pinacoteca Nazionale Bologna per promuovere l'arte e la cultura.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA