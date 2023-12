Bolognese Tutela Digitale in piano tutela prodotti Giappone

La società bolognese Tutela Digitale, attiva nel campo della cyber reputazione, collabora con il ministero dell'Agricoltura, delle Foreste e della Pesca del Giappone per contrastare la contraffazione di prodotti alimentari di Indicazione Geografica (Ig) tipici del paese del Sol Levante. Come spiega un comunicato l'Emergency Export Environment Improvement Project' (Measures against Overseas Counterfeit Goods) promosso dal governo giapponese nasce con l'intento di investigare approfonditamente sulla situazione dei prodotti Ig contraffatti all'estero e sul conseguente impatto che questo genera su aziende e brand di prodotti agricoli, forestali, ittici e alimentari, con l'obiettivo di dar vita ad un virtuoso sistema legale e di informazione verso le realtà coinvolte che proteggano la proprietà intellettuale dei prodotti Ig e sostenga le esportazioni di prelibatezze originali".

Secondo l'ultima indagine condotta dall'Ufficio Brevetti Giapponese, infatti, in generale i prodotti contraffatti rappresentano circa il 10% delle esportazioni totali per un valore di 3.2 trilioni di yen all'anno (pari a 25 miliardi di euro). Di questi ben 74.1 miliardi di yen (circa 47 milioni di euro) sono generati dalla contraffazione di prodotti alimentari.

Come sottolinea Sveva Antonini, co-fondatrice di Tutela Digitale e avvocato specializzato in Ip. "La contraffazione è un problema che non tocca solo il Giappone ma che ha un impatto globale fortissimo che sottrae all'economia miliardi di euro ogni anno. Questo progetto rappresenta un passo fondamentale verso la protezione di brand, prodotti e aziende, promuovendo, al contempo una crescita sostenibile delle esportazioni".





