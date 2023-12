Giacobazzi e Pizzocchi al Teatro delle Celebrazioni per Bimbo Tu

Tante risate e un pizzico di leggerezza prima di Natale, con il pensiero rivolto ai bambini che trascorreranno questo periodo in ospedale. È con lo spettacolo 'Non c'è duo senza te' dei comici Giuseppe Giacobazzi e Duilio Pizzocchi che l'associazione Bimbo Tu insieme a Bcc Felsinea ha voluto augurare Buone Feste a tutti i bambini e i ragazzi che segue e alle loro famiglie.

"Noi ci auguriamo che tutti i bambini possano sentire l'influenza dei nostri auguri e stiano benissimo per il prossimo anno", dice Giacobazzi. "Noi portiamo bene - aggiunge Pizzocchi - abbiamo sempre portato fortuna a tutti. I bambini abbiano i nostri più cari e sinceri auguri di poter tornare presto dalle loro mamme e i loro papà".

In platea al Teatro delle Celebrazioni - sold out per l'occasione - tanti spettatori, a partire dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini e dall'assessore regionale al Bilancio, Paolo Calvano. E ancora: Barbara Panzacchi, delegata di Città metropolitana al Turismo, il presidente di Bologna Welcome e della Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche della Ausl di Bologna., Daniele Ravaglia. A fare gli onori di casa, il presidente di Bimbo Tu, Alessandro Arcidiacono e il presidente di Bcc Felsinea, Andrea Rizzoli.

"Il volontariato e la solidarietà rappresentano un valore aggiunto straordinario per l'Emilia-Romagna. Ne sono un tratto distintivo e il cuore pulsante indispensabile al fianco delle migliaia di professionisti che ogni giorno lavorano tra mille difficoltà per mantenere i livelli di eccellenza del servizio sanitario della nostra Regione", dice Bonaccini.

Anche il presidente di Bimbo Tu, Alessandro Arcidiacono ha sottolineato il valore del lavoro di squadra, l'importanza della sinergia tra istituzioni e terzo settore che agendo in maniera coordinata possono anche salvare vita umane. E sul palco delle Celebrazioni ha aperto la serata raccontando alcune barzellette che i piccoli ricoverati gli hanno raccontato, in attesa di un'operazione o di un esame. "Credo fermamente che l'autoironia aiuti ad affrontare con coraggio le sfide più dure. In certi frangenti avere la capacità di sorridere è Coraggio", ha detto.





