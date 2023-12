Dionisi, Mourinho parole sbagliate, la Roma non ha fair play

"La partita è cambiata quando siamo rimasti in 10, in 11 non avremmo mai perso. E poi anche il rigore era molto discutibile. Sugli episodi non siamo stati fortunati". Così il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, intervistato da DAZN al termine della partita con la Roma.

Ma cosa ha detto Mourinho a Dionisi quando ha abbandonato l'area tecnica? "Io sono abituato al fair play e all'educazione, che fortunatamente ho - la risposta del tecnico degli emiliani - Io mi permetto solo di parlare dei miei giocatori e della mia squadra. Per questo dico che nessuno dovrebbe permettersi di parlare dei giocatori altrui". "Se c'è una squadra che ha fair play questa è il Sassuolo, a differenza della Roma" ha detto ancora Dionisi, critico anche per un pallone non restituito dopo che la palla era stata buttata fuori campo da Consigli per permettere i soccorsi ad un compagno.

La Roma, ha aggiunto l'allenatore, "è una delle squadre più fallose del campionato. Quelle di Mourinho sono parole sbagliate. Se al fair play si risponde in modo diverso allora non c'è neanche bisogno di discutere. Parliamo della partita..."



