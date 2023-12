Calcio: Furia Motta contro Var, 'Nasca ha combinato il suo'

"Abbiamo fatto una buonissima prestazione, una gara completa concedendo poco al Lecce. Siamo andati in vantaggio e continuato a giocare, poi alla fine un episodio del genere in cui ci perde solo il nostro calcio. Se Doveri decide di lasciar giocare..,invece abbiamo lasciato la possibilità al Var e a Nasca di combinare il suo". Nel dopopartita di Lecce-Bologna,il tecnico degli emiliani Thiago Motta, dai microfoni di Dazn, non si trattiene e sfoga la propria rabbia per il rigore assegnato nel recupero al Lecce, che ha impedito ai suoi di vincere. "Sono sfortunato con lui (Nasca ndr) - dice ancora Motta -, ricordo anche cosa fece in Spezia-Lazio o quello che è successo a Torino. E' buona cosa che parliamo del Var, ma è un'arma che va utilizzata bene. C'è frustrazione, i ragazzi non meritavano il pareggio dopo una partita così, comunque è un episodio che ci porta rammarico ma non ci toglie la forza e la voglia di continuare a fare bene il nostro lavoro, nonostante il Var".

"A Torino non ha detto niente Nasca, perché oggi sì? - conclude -, Ma non voglio scuse, oggi serviva solo che la partita fosse finita prima, perché in effetti era finita".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA