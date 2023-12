Asaps, sfondato muro dei 400 pedoni morti su strade italiane

uu E' stato sfondato il muro dei 400 pedoni morti sulle strade italiane dall'inizio dell'anno: ad oggi questa tragica conta ha raggiunto quota 401, di cui 257 uomini e 144 donne. Oltre la metà sono over 65. Ultima in ordine di tempo, la donna di 31 anni di origine albanese deceduta ieri sera dopo essere stata travolta da un'auto mentre camminava lungo la Statale 16 a Rimini, e nove i morti nell'ultima settimana. Lo scorso anno le vittime erano state 485, e 471 nel 2021. I dati sono contenuti nel report in tempo reale dell'Osservatorio Pedoni dell'Asaps, l'Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale, in collaborazione con Sapidata.

Sono dati comunque parziali, perchè non tengono conto dei gravi feriti che molto spesso perdono la vita negli ospedali anche a distanza di mesi: Istat infatti conta solo i decessi nei primi trenta giorni dal sinistro.



