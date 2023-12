Zecchino d'Oro, 'Ciao Europa' vince la seconda puntata

'Ciao Europa', brano scritto da Arcangelo Crovella e Lodovico Saccol, è stata la canzone più votata nella seconda puntata dello Zecchino d'Oro edizione numero 66, con la conduzione di Andrea Dianetti e Carolina Benvenga in diretta su Rai1 dall'Antoniano di Bologna, e in replica serale su Rai Yoyo, e il contributo fondamentale del Piccolo Coro diretto da Sabrina Simoni. Il pezzo è interpretato da Eliza, 8 anni, di Scutari (Albania) in trio con Dariya, 10 anni, di Varna (Bulgaria) e Alexandros, 6 anni, di Galatsi (Grecia).

Quella odierna è stata l'occasione per ascoltare le altre sette delle 14 canzoni in gara, ospiti in studio Flora Canto, Elettra Lamborghini e Francesco Paolantoni, giurati 'grandi' accanto alla giuria formata da bambini. Domani, dalle 17.20, subito dopo Domenica In, la finale condotta dal direttore artistico Carlo Conti decreterà la canzone vincitrice.

Come da tradizione, lo Zecchino d'Oro si fa portavoce di Operazione Pane, la campagna di Antoniano che supporta venti mense francescane in Italia e 5 in Ucraina, Romania e Siria: per dare il proprio sostegno basta un sms o una chiamata da rete fissa al 45538. Ad oggi è stato raggiunto il traguardo di quarantamila pasti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA