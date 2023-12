Prof e alunno aggrediti a Carpi, in mille contro la violenza

Studenti, professori e anche genitori: in un migliaio questa mattina si sono riuniti di fronte all'istituto Vallauri di Carpi, in provincia di Modena, dopo l'aggressione ai danni di un professore ed un alunno avvenuta mercoledì ad opera di giovani di altre scuole, il docente ha riportato la frattura del naso ed una prognosi di un mese.

La manifestazione è stata indetta per dire no alla violenza, con slogan e manifesti. Erano presenti rappresentanti anche di altri istituti sempre del territorio carpigiano.



