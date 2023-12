Morto lo scrittore e poeta Roberto Pazzi

È morto a Ferrara, dove viveva da sempre, Roberto Pazzi, poeta, scrittore e fondatore della scuola di scrittura creativa Itaca. Aveva 77 anni.

Laureato in estetica a Bologna con una tesi su Umberto Saba, docente a Ferrara e a Urbino, Roberto Pazzi è stato anche un collaboratore del Corriere della Sera, del Quotidiano Nazionale e del New York Times. Era appassionato di astrologia. Le sue opere sono state tradotte in ventisei lingue.

"Ferrara - dice il sindaco Alan Fabbri - perde un suo grande faro. Roberto Pazzi, apprezzato in tutto il mondo, era un grande scrittore e poeta, era un intellettuale, nessuno come lui ha saputo descrivere la sua città, cui era profondamente legato".





