Marinano la scuola e rubano sushi, denunciati 4 studenti 14enni

Hanno marinato la scuola e poi si sono impossessati di alcune bevande energetiche e due confezioni di sushi già preparate in un supermercato del Bolognese cercando di allontanarsi senza pagare e finendo per essere fermati dal personale della struttura. Protagonisti della vicenda, andata in scena nella mattinata di qualche giorno fa, quattro studenti di 14 anni, denunciati dai Carabinieri con l'accusa di furto aggravato in concorso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna.

La refurtiva del valore di una trentina di euro è stata recuperata dai militari e restituita al legittimo proprietario che ha sporto denuncia. I quattro studenti che avevano marinato la scuola, sono stati accompagnati in caserma e affidati ai genitori, informati dell'accaduto.



