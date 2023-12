'Felicissimo Giani', mostra su protagonista Neoclassicismo

Palazzo Bentivoglio, a Bologna, celebra il bicentenario dalla morte di Felice Giani (1758-1823), originale protagonista del Neoclassicismo italiano, con la mostra 'Felicissimo Giani', in programma dal 2 dicembre al 25 febbraio. L'esposizione, a cura di Tommaso Pasquali, è nata a partire dalla collezione permanente e dalla decorazione murale (1810) di una sala del palazzo, cui appartenevano due dipinti considerati perduti, che a distanza di quasi un secolo torneranno visibili.

Il percorso, attraverso più di quaranta opere, è suddiviso in sei sezioni cronologiche e tematiche e consente la ricostruzione della parabola dell'artista, disegnatore libero e torrenziale, ma anche raffinato decoratore d'interni, interprete delle ambizioni dei ceti progressisti di epoca napoleonica. Quattro opere contemporanee - di Flavio Favelli, Franco Raggi, Pablo Bronstein e Luigi Ontani - saranno chiamate a illuminare per contrappunto alcuni aspetti della produzione multiforme di Giani: gli ultimi due artisti richiamano il grottesco nella pittura di Giani, mentre Favelli e Raggi illustrano il rapporto tra l'arte odierna e l'antichità classica.



