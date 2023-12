Covid: E-R, salgono i contagi tra il 24 e il 30 novembre

Salgono in Emilia-Romagna, nella settimana compresa tra il 24 e il 30 novembre, i contagi da Covid: i nuovi casi positivi sono stati 3.847, con un incremento del 73% rispetto alla settimana compresa tra il 3 e il 9 novembre. E' quanto emerge dai numeri presentati dalla Regione secondo cui i decessi sono passati da 19 a 39, il numero di ricoveri ordinari è cresciuto del 61% (1.257 rispetto a 782) e la terapia intensiva si è resa necessaria per 27 malati (+35% rispetto ai 20 della prima settimana del mese).

"Per favorire la più ampia adesione possibile alla vaccinazione - spiega una nota - la Regione ha convocato le Aziende sanitarie lunedì prossimo per concordare una strategia condivisa, invitandole nel frattempo a rafforzare la somministrazione del vaccino anti Covid nei soggetti fragili".

Tra le iniziative possibili, viene evidenziato, "anche gli Open Day anti Covid senza prenotazione: l'Ausl di Piacenza farà da apripista con due giornate ad accesso libero domani e sabato 9 dalle 9 alle 12.30 nella Casa della salute e della comunità di piazzale Milano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA