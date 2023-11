Torna lo Zecchino d'Oro, la musica e il potere dei messaggi

"La musica può" è il titolo della 66ma edizione dello Zecchino d'Oro in diretta domani e sabato 2 dicembre dalle 17 alle 18.40 e domenica 3 dicembre dalle 17.20 alle 20, su Rai 1, dagli studi dell'Antoniano di Bologna. Sono 14 le canzoni in gara, 17 i bambini che le interpretano, accompagnati dal Piccolo Coro dell'Antoniano, diretto da Sabrina Simoni: i piccoli, tra i 5 e i 10 anni, provengono da otto diverse regioni italiane, anche da Grecia, Bulgaria e Albania.

Tra i 35 autori che firmano le tracce ci sono grandi artisti come Max Gazzè, Loredana Bertè, Paolo Vallesi, Matteo Bocelli, Lorenzo Baglioni, Gianfranco Fasano e tanti altri. Direttore artistico dell'evento e presentatore della finale è Carlo Conti, a condurre invece domani e sabato saranno Carolina Benvenga e Andrea Dianetti. In collegamento, in occasione della conferenza stampa oggi dagli studi dell'Antoniano di Bologna, Carlo Conti ha ricordato una delle caratteristiche fondamentali dello Zecchino: "Qui i bambini fanno i bambini, cantano canzoni per bambini, a vincere è sempre la canzone e mai i bambini".

Un'edizione che si vuole concentrare sul potere della musica di trasmettere messaggi importanti, come sottolineato da Marcello Ciannamea, direttore intrattenimento Prime Time: "La musica è veicolo per favorire inclusione, sostenere temi ambientali; è veicolo per fare beneficenza e supportare le persone che hanno bisogno. Tutto questo fa dello Zecchino d'oro un evento tra gli emblemi del servizio pubblico radiotelevisivo".

Anche quest'anno infatti lo Zecchino d'Oro sostiene 20 mense francescane di Operazione Pane, che forniscono ogni mese 41mila pasti caldi ai più bisognosi (dal 27 novembre al 23 dicembre è possibile donare con un sms o una telefonata al 45538).

