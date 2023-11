Modena nelle fotografie di Paolo Monti, cinquant'anni dopo

Nell'agosto 1973, su incarico dell'amministrazione comunale, il fotografo Paolo Monti realizza una campagna fotografica sul centro storico della città di Modena: il risultato è una raccolta di oltre duemila immagini, tra stampe in bianco e nero e diapositive a colori. A distanza di cinquant'anni da quell'esperienza, l'obiettivo dell'Assessorato alla Cultura del Comune è riportare lo sguardo sulla città, valorizzando e riproponendo al pubblico le immagini di Monti con una mostra/installazione nel chiostro della Biblioteca Delfini e una mappa digitale interattiva.

L'inaugurazione del progetto è prevista venerdì 1 dicembre alle 18 a Palazzo Santa Margherita, dove è allestita una mostra/installazione con una selezione di 69 fotografie del 1973 affiancate a quelle rifatte a distanza di 50 anni.

La mappa digitale - visitabile all'indirizzo https://monti.comune.modena.it -permette di navigare tra 1692 fotografie in bianco e nero e 504 diapositive a colori attraverso una mappa interattiva con la quale localizzare i punti di ripresa e la direzione della vista. Per 120 scatti, selezionati in base ad alcuni criteri quali la permanenza o l'impermanenza di elementi del paesaggio urbano, la piattaforma digitale dà la possibilità di vedere fianco a fianco le fotografie del 1973 e immagini contemporanee, frutto della campagna selettiva di attualizzazione, condotta dall'artista e fotografo modenese Francesco Fantoni nell'agosto 2023, mezzo secolo dopo Monti, per avere condizioni di luce il più possibile simili a quelle di allora.



