Maltempo: allerta arancione per vento forte sui rilievi dell'E-R

Allerta arancione, per vento forte, sulle alture e sulle colline dell'Emilia-Romagna, dal Piacentino al Riminese. A disporla, dalla mezzanotte di oggi a quella di domani, sono l'Arpae e la Protezione civile regionale che hanno inoltre decretato un'allerta di colore giallo per criticità idraulica e idrogeologica sulle alture e colline emiliane.

Per domani, viene evidenziato nel documento, "sono previste precipitazioni intense lungo i rilievi centro-occidentali, che potranno generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua con possibili fenomeni di ruscellamento e localizzati fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili". Attesi, poi, "venti di burrasca forte, pari a 75-90 chilometri orari da sud lungo il crinale appenninico, con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA