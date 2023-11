Garisenda: Emil Banca dona 50.000 euro per il restauro

Emil Banca ha donato 50mila euro per il restauro della Garsienda. "È un momento importate per la città e una banca di credito cooperativo come Emil Banca ha il dovere di intervenire a favore del proprio territorio", ha detto il presidente dell'istituto di credito, Gian Luca Galletti.

"Spero che questo sia un esempio seguito da tanti altri, aziende private e altre banche - aggiunge Galletti - . La forza di un territorio è data proprio dalla coesione, da questo modello di sussidiarietà, dove il privato il pubblico lavorano insieme per risolvere i problemi della città e soprattutto dei cittadini. Noi abbiamo donato una somma importante e siamo sempre al fianco dell'amministrazione comunale".

"Ringrazio in maniera sentita Emil Banca il presidente Galletti e tutto il sistema cooperativo perché è davvero un gesto di grande generosità e impegno", ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore. "Questi 50mila euro sono un gesto importante che metteremo all'interno del fondo per la salvaguardia delle Due Torri a partire dalla Garisenda". "Sono tanti gli imprenditori che hanno già donato e tanti stanno telefonando per avanzare proposte e promesse - ha aggiunto Lepore - . Sappiamo che è un momento difficile per i bilanci delle imprese perché si chiude l'anno e ne inizia un altro.

Molte imprese doneranno ad inizio 2024 e le promesse di donazione che stanno arrivando sono veramente importanti".

Il primo cittadino ha anche voluto ringraziare "Bologna perché come sempre risponde con grandissima tensione per i beni comuni. La Garisenda e l'Asinelli sono i nostri beni comuni più importanti a livello monumentale e indennitario". Anche i cittadini stanno donando" attraverso il conto corrente messo a disposizione dal Comune di Bologna e a partire dai prossimi giorni potranno farlo anche tramite una piattaforma ad hoc lanciata da Palazzo d'Accursio. "Queste donazioni sono assolutamente volontarie e ci permettono di utilizzare meno i fondi presenti nelle casse del Comune", che, come ricorda Lepore, "non stampa moneta, ma utilizza la fiscalità generale".





