Bratan, un capolavoro ritrovato torna sul grande schermo

Un film del 1991 a lungo considerato perduto a causa della dissoluzione dell'Urss, restaurato e proiettato a Venezia 2023 nella sezione Venezia Classici: doppia visione domani, venerdì - alle 9.30 al Cinema Odeon per le scuole superiori e alle 21 al Cinema Galliera, aperta al pubblico - per Bratan (Urss, 1991, 98') di Bakhtyar Khudojnazarov, nell'ambito di Youngabout International Film Festival, il Festival internazionale di cinema dedicato ai più giovani, ideato e organizzato dall'Associazione culturale di Promozione Sociale Gli anni in tasca, il cinema e i ragazzi con il contributo di Comune di Bologna e Regione Emilia-Romagna.

Il capolavoro, già vincitore nel 1991 del Festival Cinema Giovani di Torino, viene presentato a Bologna per la prima volta: la storia è quella di due fratelli tagìki, Farukh e Azamat, di 17 e 7 anni. Per sfuggire alla noia della cittadina in cui vive e alle responsabilità derivanti dall'accudimento del fratello minore, Farukh coltiva il piano di raggiungere il luogo dove è "fuggito" il padre. Lui e il fratellino, curioso e vivace, saliranno a bordo di un traballante e antiquato treno merci, guidato dal loro amico, "zio" Nabi, affrontando un viaggio attraverso il Tagikistan, tra colline e montagne, città e villaggi, fino al confine afgano. Un film incentrato sul viaggio, che trova la sua forza nella fotografia e in inquadrature che possiedono la potenza di opere d'arte pittorica, restituendo la sensazione di trovarsi di fronte a immagini mai viste prima.

Alle 19, sempre al Cinema Galliera, la proiezione per il pubblico di Delegation (Ha' Mishlahat) di Asaf Saban (Polonia, Israele, Germania 2023, 101'). Il film riprende il viaggio, alla fine dell'anno scolastico, di un gruppo di ragazze e ragazzi di Israele, intrapreso per visitare i campi di sterminio di Auschwitz e Treblinka in Polonia: un viaggio culturale, un viaggio della memoria, un pellegrinaggio nei luoghi "santi" del martirio e del sacrificio di milioni di vittime.



