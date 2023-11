Ausl Bologna, casi Covid in aumento tra anziani non vaccinati

"In questi giorni abbiamo rilevato una ricrescita di alcuni casi covid che non hanno un impatto tremendo sugli ospedali e che finiscono anche nelle nostre 'bolle' nei reparti. Si parla di persone anziane con altre problematiche da gestire. Per noi è un fenomeno ampiamente previsto". Lo ha detto, a margine di una conferenza stampa nella sede dell'Ausl di Bologna, il direttore generale Paolo Bordon.

"Lanciamo un appello: vaccinatevi. Soprattutto le persone anziane - ha aggiunto - molto spesso, scopriamo che non si sono vaccinate e lo potevano fare. Ricordiamo che è ancora possibile vaccinarsi sia contro l'influenza che fare il richiamo e la quinta dose contro il covid". Sia il covid che l'influenza possono mettere sotto pressione i pronto soccorso soprattutto in vista delle prossime feste. "Adesso abbiamo un po' più di casi di Covid, qualche virus parainfluenzale - ha aggiunto Bordon - e vediamo aumentare la pressione sui pronto soccorso soprattutto nei fine settimana e durante le festività, quando gli ambulatori dei medici di famiglia sono chiusi. Quindi immaginiamo che l'8 dicembre, il periodo natalizio saranno un banco di prova. Non è una novità, ancora una volta i nostri medici si fanno carico anche di queste molte situazioni".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA