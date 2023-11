Alla scoperta di Papa Gregorio XIII con burattini e quaderno

La Fondazione Palazzo Boncompagni di Bologna presenta dal 3 dicembre un progetto didattico per famiglie e bambini che punta alla valorizzazione della figura di Papa Gregorio XIII in collaborazione con società del territorio.

Il programma, collegato alla dimora storica dove abitò il Papa che cambiò per sempre il nostro calendario, vuole abbracciare un pubblico sempre più vasto, dai più piccoli agli adulti, per una divulgazione adatta a tutte le età, e comprende 'Alla scoperta di Papa Gregorio XIII', progetto artistico multidisciplinare promosso dalla Fondazione Palazzo Boncompagni in collaborazione con 'Burattini a Bologna Aps' e con il contributo della regione Emilia-Romagna, e 'A braccetto per Bologna con Papa Gregorio', quaderno-gioco alla scoperta dei luoghi di Papa Gregorio XIII, realizzato con il contributo di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

Attraverso spettacoli, visite guidate, approfondimenti tra tradizione arte e didattica, lo scopo del nuovo progetto è mettere in luce l'importanza di Ugo Boncompagni e riscoprire la sua dimora in Via del Monte a Bologna, valorizzando il patrimonio materiale e immateriale che Palazzo Boncompagni e l'arte burattinaia bolognese rappresentano. Inoltre il quaderno didattico diventerà da dicembre uno strumento di conoscenza e approfondimento messo a disposizione gratuitamente di tutti coloro che visitano Palazzo Boncompagni, grazie al quale famiglie e bambini apprenderanno in modo divertente e creativo alcune nozioni base sul Rinascimento bolognese, sulla storia della città e sulla figura del Papa Gregorio XIII.

"Abbiamo a cuore la formazione dei giovani e desideriamo fortemente che Papa Gregorio XIII diventi un punto fondamentale dei bolognesi fin da piccoli - afferma Paola Pizzighini Benelli, presidente della Fondazione Palazzo Boncompagni - Deve essere per tutti noi un orgoglio conoscere e vivere il Palazzo che ha dato i natali al Papa che ha rivoluzionato il tempo moderno ".





