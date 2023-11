Tre morti in un incidente stradale sull'Appennino modenese

Tre persone sono morte in un incidente stradale avvenuto sulla statale 12 dell'Abetone e del Brennero a Serramazzoni, sull'Appennino modenese. E' successo intorno alle 14. Coinvolti in uno scontro frontale un suv ed un tir. Le vittime sarebbero una donna di 83 anni, un uomo di 73 e un altro uomo ancora da identificare, probabilmente il conducente della vettura.

Sul posto sono accorsi immediatamente i vigili del fuoco, con un'autogru per recuperare l'auto incastrata sul guard-rail, i carabinieri e il 118. La strada è stata chiusa e proprio per questo sul posto è intervenuto anche il personale Anas.



