Ippoliti di Unife nominato in una commissione della Santa Sede

Il professor Alessandro Ippoliti, ordinario di Restauro, direttore del Dipartimento di Architettura e prorettore al patrimonio architettonico dell'università di Ferrara, è stato nominato membro esperto della commissione permanente per la tutela dei monumenti storici ed artistici della Santa Sede.

Il lavoro della commissione, di cui quest'anno si celebra il centenario dalla fondazione, ha la finalità di indirizzare i lavori di conservazione e di restauro dei monumenti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.

L'incarico, spiega Unife, riconosce l'importante contributo del docente nell'ambito degli studi storico-critici sull'architettura ecclesiastica, in particolare dedicati al palazzo Apostolico del Laterano, al Battistero di San Giovanni in Laterano, al complesso di San Pietro in Vincoli e al Collegio Romano e il suo impegno scientifico nel settore dei beni culturali, con particolare riferimento alla conoscenza storica della realtà dell'architettura applicata all'attività di restauro.

Le collane editoriali da lui dirette 'I Palazzi di Roma.

Storia e Restauro' e 'I processi costruttivi dell'architettura' per Gangemi Editore, testimoniano inoltre gli esiti di una ricerca caratterizzata da un'originale coerenza metodologica oggi trasferita anche negli interventi di restauro che riguardano il patrimonio architettonico dell'università di Ferrara.



