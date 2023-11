E' stato imbrattato il monumento dedicato ai caduti di Sabbiuno a Bologna. A pochi giorni dal 79esimo anniversario dell'eccidio avvenuto nel 1944, sono comparse scritte e simboli, tracciati con vernice scura, sul memoriale sulle colline. A darne notizia sono stati l'Anpi, il Comune e il Comitato per le onoranze ai caduti di Sabbiuno.

Per Anna Cocchi, presidente dell'Anpi di Bologna, si tratta di uno "scempio. Deturpare un simbolo di straordinaria importanza ed estremamente evocativo, capace di toccare nel profondo chiunque vi si trovi al cospetto, significa - dichiara - offendere la memoria di chi nel dicembre del 1944 fu barbaramente ucciso per essersi battuto per la libertà e la democrazia".

Imbrattare il monumento "è un gesto incivile e inaccettabile - aggiunge Sara Bonafè, presidente del Comitato per le onoranze ai caduti di Sabbiuno - uno sfregio che rappresenta un'offesa gravissima e un'ulteriore ferita a chi, anche a costo della vita, scelse senza esitazioni da che parte stare: dalla parte della libertà, della giustizia, della democrazia".

"Non si tocca il sacrario di Sabbiuno, non si toccano i monumenti dei nostri partigiani - dice Massimo Bugani, assessore comunale di Bologna - ci auguriamo che la nostra totale condanna di questo gesto venga seguita da una condanna unanime da parte di tutte le forze politiche".



