Ferrovie: nel fine settimana stop fra Bologna e Modena

Sabato 2 e domenica 3 dicembre, la linea convenzionale Bologna-Piacenza sarà chiusa fra Bologna e Modena per interventi di manutenzione previsti da Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs Italiane).

Le attività sono programmate dalle 23 di venerdì 1 alle 5 di lunedì 4 dicembre tra Lavino e Castelfranco Emilia e consistono nella completa demolizione e successiva ricostruzione, per mezzo di uno scatolare in calcestruzzo armato prefabbricato, del ponte ferroviario sullo scolo Marciapesce. Circa 30 i tecnici di Rfi e di tre diverse imprese appaltatrici che saranno impegnati nei lavori. Investimento circa 1 milione di euro.

La circolazione dei treni regionali e a lunga percorrenza subirà quindi delle modifiche. I treni Intercity subiranno variazioni di percorso, orario e sostituzioni con bus. I treni Frecciarossa delle relazioni subiscono variazioni di percorso, non effettuano le fermate di Modena e di Reggio Emilia storica, in sostituzione di Reggio Emilia storica fermano a Reggio Emilia AV.

I treni regionali sono cancellati fra Bologna e Modena, sono previste corse dirette con bus via autostrada e corse con fermate nelle stazioni intermedie.

Regolare, invece, il servizio sulla linea AV Bologna-Milano.

Trenitalia fa sapere che la riprogrammazione comporterà modifiche degli orari e l'aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto.





