Omicidio Balani, 17 anni dopo disposta una nuova perizia

A 17 anni dall'omicidio, con una condanna all'ergastolo definitiva, arriva una possibile svolta per l'omicidio di Vitalina Balani, 70enne trovata morta nel suo appartamento di via Battindarno, a Bologna, il 15 luglio 2006.

La Corte di Appello di Perugia ha accolto la richiesta di revisione presentata dall'avvocato Gabriele Bordoni, difensore del commercialista Andrea Rossi, in carcere dal 2007: il 23 gennaio conferirà l'incarico per una nuova perizia medico-legale sul caso. Al centro della richiesta, l'ipotesi di un diverso orario della morte, orario per cui Rossi ha un alibi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA