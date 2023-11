Accordo con Giochi Preziosi, all'Ipercoop di Lecce la Giocheria

Poco prima di Natale, apre all'Ipercoop di Lecce un angolo dedicato ai giocattoli, anzi qualcosa di più. Grazie a un accordo fra Coop Alleanza 3.0 e Giochi Preziosi è stato creato l'angolo Giocheria, non solo all'Iper ma anche in due negozi di Modena.

Nel nuovo settore sono disponibili dalle Action Figure, ai giochi di costruzioni, dai playset ai giochi da usare all'aria aperta." L'inserimento de "L'angolo di Giocheria" oltre all'importanza della partnership - ha spiegato la responsabile settore No Food di Coop Alleanza 3.0 Anna Mutti - rappresenta una delle risposte che la Cooperativa sta elaborando per rispondere ai bisogni di soci e consumatori di qualità e convenienza anche nel settore dei giochi, per il quale abbiamo coinvolto una realtà di altro profilo e di pluriennale esperienza, permettendoci anche di essere aggiornati e in linea con le novità e le tendenze del mercato".

"L'ampliamento della gamma di prodotti a scaffale disponibili - ha aggiunto - ha inoltre trovato una interessata partecipazione da parte dei colleghi dei negozi coinvolti nel progetto che cureranno l'allestimento e la gestione di questi spazi".



