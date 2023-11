Dopo la rissa torna al bar con un fucile carico, arrestato

Dopo la rissa al bar torna sul posto con un fucile da caccia carico: bloccato e arrestato dai carabinieri. È accaduto ieri pomeriggio a Sissa Trecasali, nel Parmense, dove i militari sono intervenuti per verificare la situazione dopo una chiamata al 112 in cui si segnalava una rissa in un bar del paese. I diverbi erano finiti e gli avventori si erano allontanati ma una delle persone coinvolte - un uomo di 70 anni, ferito e in stato di grave alterazione psicofisica - all'improvviso è tornato indietro e con un fucile da caccia dirigendosi verso il bar. I carabinieri gli sono andati incontro bloccandolo e riuscendo a togliergli l'arma. Il fucile, un calibro 12 a canne sovrapposte, aveva due cartucce inserite, matricola abrasa. Il 70enne era privo di porto d'armi, così è scattata la perquisizione domiciliare: in casa aveva anche una carabina ad aria compressa, una catana giapponese, una spada e alcuni proiettili calibro 12. L'arsenale è stato sequestrato e l'uomo dichiarato in arresto e condotto in carcere a Parma in accordo col magistrato di turno.

