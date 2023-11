Violenza donne, il podcast di Radioimmaginaria per Chiara

È uscito su RaiPlaySound un episodio speciale de 'L'Arco di Chiara', il podcast realizzato da Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, per ricordare Chiara Gualzetti, la ragazza di 15 anni che il 27 giugno del 2021 è stata uccisa da un suo coetaneo, a Monteveglio, in provincia di Bologna. "A due anni dalla scomparsa di Chiara, sono cambiante tante cose - affermano i ragazzi di Radioimmaginaria - Giusi, la mamma di Chiara, non c'è più. Il processo invece si è concluso (c'è stata la sentenza di appello, ndr), per questo abbiamo deciso di raccontare tutti gli sviluppi di questa tragica storia, cercando negli occhi e tra le parole di Vincenzo, il papà di Chiara, rimasto da solo, un riflesso di vita troppo difficile da scorgere".

Sabato 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Il podcast viene presentato nell'aula magna dell'Istituto Gaetano Salvemini di Casalecchio di Reno, insieme a Vincenzo Gualzetti, padre di Chiara, e a Martina, presidente dell'associazione "L'Arco di Chiara".



