Piantedosi, 'le donne denuncino subito le violenze'

"Alle donne dico di denunciare a tutti i livelli, non solo con la denuncia alle forze di polizia.

Bisogna reagire subito. Nessuno più di loro può capire all'interno della propria storia personale i sensori per quando qualcosa si sta per rompere e sta per creare i presupposti per queste tragedie. Sicuramente reagire ed uscire allo scoperto".

Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, partecipando agli Stati generali della ripartenza, organizzati dall'Osservatorio economico e sociale 'Riparte l'Italia' a Bologna.

Il 25 novembre, data in cui ricorre la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, è "importante anche per la sollecitazione che c'è stata per i drammatici e tragici fatti di cronaca - aggiunge Piantedosi - .

L'attenzione dal punto di vista dell'azione delle forze di polizia, anche per tutti gli aspetti processuali e criminali, deve essere molto alta, ma bisogna che abbiamo riguardo ad un'inversione di un trend culturale".

"Dietro fenomeni come questi c'è anche una concezione proprietaria del corpo della donna - prosegue il ministro dell'Interno - Trovo stupefacente che questo fenomeno trovi espressione anche in un'epoca come questa e in ambienti che apparentemente dovrebbero essere avulsi da queste tentazioni".

Per Piantedosi, in ogni caso, "dobbiamo capire e non solo stupirci o indignarci quando la cronaca ci propone questi casi.

Sicuramente va fatta un'analisi obiettiva, scevra da forme ideologiche di diverse tendenze. È arrivato il momento di capire, ne va anche della nostra civiltà", conclude.



