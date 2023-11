Incendio in appartamento a Forlimpopoli, morta una donna

Una donna è morta in seguito ad un incendio divampato in un appartamento in via Diaz a Forlimpopoli, in provincia di Forlì-Cesena. Poco prima delle 17 cinque squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute per domare il rogo sviluppato nell'abitazione: sul posto sono giunte squadre della sede centrale provinciale, del distaccamento di Cesena e del distaccamento di Rocca San Casciano, che hanno provveduto a contenere l'incendio. All'interno dello stabile i pompieri hanno trovato il corpo senza vita di una donna. La struttura ha riportato danni ingenti ed è stata dichiarata inagibile. Sul posto anche il personale sanitario e i Carabinieri.

Stando a quanto riferito dai media locali a perdere la vita un'anziana signora che sarebbe stata soffocata dal fumo sprigionato dall'incendio. Le fiamme sarebbero scoppiate in un seminterrato e il fumo avrebbe poi avvolto le diverse stanze dell'immobile.



