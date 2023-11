Il Signor G nelle università, incontro a Bologna per Gaber

Un evento speciale dedicato a Giorgio Gaber, il Signor G, con letture, filmati e riflessioni sulla sua opera, è al centro di un appuntamento rivolto agli studenti universitari di Bologna martedì 28 novembre alle 15 al DamsLab Teatro, in piazzetta Pasolini. Interverranno Paolo Dal Bon, presidente Fondazione Gaber; Lorenzo Luporini, Fondazione Gaber; Giacomo Manzoli, direttore Dipartimento delle Arti, Università di Bologna; Matteo Paoletti e Anna Scalfaro, Università di Bologna. In programma anche una performance artistica di Valentina Gerometta, Laurino e Lyl.

In occasione del ventennale dalla scomparsa dell'artista, la Fondazione Gaber promuove nelle principali università italiane una serie di incontri e convegni che coinvolgano, in modo trasversale, le facoltà umanistiche. L'intento del progetto è duplice: da un lato disseminare la conoscenza del Teatro-Canzone di Gaber presso il pubblico più giovane, quello degli studenti universitari, che per motivi anagrafici non ha avuto occasione di vedere dal vivo gli spettacoli e le performance dell'artista; dall'altro, e in forma collegata, mostrare l'attualità del pensiero di Gaber e la sua valenza formativa.

Giorgio Gaber è stato un indiscusso protagonista dello spettacolo e della cultura italiana del secondo '900. La sua attività artistica ha avuto inizio alla fine degli anni '50 ed è terminata nel 2003. Nei suoi vent'anni di attività la Fondazione si è costantemente impegnata nel divulgare e valorizzare la figura e l'opera di Gaber attraverso pubblicazioni editoriali, attività didattiche, mostre, festival, rassegne, incontri e spettacoli teatrali. Il suo genio libero è approdato anche sul grande schermo con 'Io, noi e Gaber', il primo docufilm su Giorgio Gaber, scritto e diretto da Riccardo Milani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA