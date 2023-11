Aggressione a coltellate a Bologna, un ferito grave

Un giovane di probabile origine nordafricana è stato ferito a coltellate in un'aggressione avvenuta nel pomeriggio all'ingresso della Galleria Due Agosto, a pochi metri da Piazza XX Settembre e dalla stazione di Bologna. Il ferito, non ancora identificato perché senza documenti, è stato colpito da due fendenti: il più serio al costato, sotto l'ascella sinistra, un altro alla gola. Soccorso dal 118, è stato portato all'ospedale Maggiore con il codice di massima gravità. Le sue condizioni sono serie ma, a quanto pare, non sarebbe in pericolo di vita.

L'accoltellamento sarebbe avvenuto durante una lite fra due persone, alle quali si sarebbero aggiunti altri soggetti: alla fine tutti si sono allontanati, lasciando a terra il ferito. A dare l'allarme è stato un cittadino, che a distanza ha assistito ad alcune fasi della lite e dell'aggressione. Sull'episodio ha avviato indagini la Polizia, che sta cercando di ricostruire l'accaduto e identificare l'autore o gli autori del ferimento anche visionando le immagini della videosorveglianza.

Sul posto sono intervenuti agenti del 113 e della Squadra Mobile. Si tratta dell'ennesimo fatto di sangue che si verifica nelle ultime settimane nella zona fra la stazione e Piazza XX Settembre.



