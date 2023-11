A Sogliano in Romagna apre il Museo del Sottosuolo

A Sogliano al Rubicone (Forlì-Cesena) apre il Museo del Sottosuolo (MuSo), in occasione della 48a Fiera del Formaggio di Fossa. Si trova sotto Palazzo Nardini, dove grazie a un lavoro di recupero, si potranno fare percorsi di visite accessibili e portare a nuova vita il passato sotterraneo con proiezioni e mappe interattive, racconti e tradizioni che narrano i costumi della comunità. All'inaugurazione ha partecipato il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, con la sindaca, Tania Bocchini.

Il progetto di riqualificazione e sicurezza del Palazzo che ospita il Museo e dell'allestimento è stato finanziato dal Gruppo di azione locale L'Altra Romagna (Gal), partenariato di soggetti pubblici e privati che sviluppa interventi dedicati al miglioramento socioeconomico delle comunità rurali. I lavori, per un valore complessivo di 190mila euro, sono stati finanziati per 95mila euro dal Gal nell'ambito del programma europeo Leader Psr 2014-22, e per la parte restante con risorse del Comune di Sogliano al Rubicone.



