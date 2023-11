25 novembre: migliaia in piazza a Parma, fischi a Cavandoli

Migliaia di persone hanno partecipato a Parma al corteo per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, promosso dal Comune di Parma, in collaborazione con le scuole secondarie di secondo grado e la rete delle associazioni del territorio. Dal parco Ducale ha raggiunto piazza Garibaldi dove si si sono tenuti gli interventi istituzionali e quelli degli alunni.

"Tante ragazze e ragazzi della città ci dicono oggi che bisogna trovare un rimedio a quanto accaduto ed invertire la rotta, questo con l'impegno di tutti a partire dalla istituzioni. Condivido questa responsabilità come sindaco, come maschio e come padre per questo ci faremo carico di azioni reali che ogni giorno possano contrastare la violenza contro le donne", ha detto Guerra. Un'altra manifestazione si è tenuta anche a Reggio Emilia e nel pomeriggio a Rimini, è previsto un corteo per le via della città in partenza dall'arco di Augusto.

Fischi e contestazioni hanno accompagnato l'intervento a Parma della deputata della Lega Laura Cavandoli. Il sindaco Michele Guerra e l'assessore alle Pari opportunità Caterina Bonetti sono intervenuti, invitando i contestatori a smetterla, spiegando che si trattava di una manifestazione istituzionale e un contesto democratico, in cui tutti avevano diritto di parola.





