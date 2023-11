Sciopero: migliaia in piazza a Bologna, anche La Perla e Marelli

Migliaia di persone in corteo a Bologna per lo sciopero contro la manovra indetto da Cgil e Uil. Il corteo partito da piazza XX Settembre ha attraversato via Indipendenza, via Rizzoli e poi si è diretto in piazza Santo Stefano dove si terranno gli interventi dal palco, tra i quali quelli del segretario generale della Fiom, Michele Di Palma. In apertura del corteo lo striscione "Adesso Basta. Sciopero generale". Tra i lavoratori che sfilano, le operaie della Perla, con lo striscione 'Ci avete lasciato senza mutande', quelli della Marelli, di Hera e tanti altri. Presente anche il sindaco di Bologna Matteo Lepore e quella di San Lazzaro, Isabella Conti. Secondo gli organizzatori i partecipanti alla manifestazione sono 15 mila. Dal palco è stato lanciato "un minuto di rumore" in ricordo di Giulia.

