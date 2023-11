Schubert e la musica d'oggi dall'Ensemble Concordanze

Uno dei brani più potenti e amati di Franz Schubert, il quartetto per archi 'La morte e la fanciulla', accostato ad una prima esecuzione assoluta del compositore Antonio Marchetti, Quartetto: è la nuova proposta della lezione-concerto che l'Ensemble Concordanze di Bologna terrà il 26 novembre alle 11.30 al Goethe Zentrum di via De' Marchi dopo l'anteprima per gli ospiti della Rems Casa degli Svizzeri, struttura del dipartimento di salute mentale dell'Azienda Usl di Bologna. "Sull'orlo dell'abisso", questo il titolo che è stato dato al singolare e inedito programma, vedrà protagonisti i violinisti Giacomo Scarponi ed Elena Maury, il violista Corrado Carnevali e il violoncellista Mattia Cipolli.

Il concerto è a ingresso gratuito, con prenotazione consigliata scrivendo a concordanze@gmail.com.

"Poche altre opere come il Quartetto in re minore D810, celeberrimo come 'La morte e la fanciulla' - scrivono gli strumentisti di Concordanze - ha la capacità di alternare momenti di violenza terrificante all'inebriante abbandono alla gioia quasi infantile per le piccole cose. La sua musica rappresenta un punto di rottura rispetto all'arte dei secoli passati: i canoni estetici e le prescrizioni stilistiche della tradizione improvvisamente non valgono più nulla, perché, per esprimere le proprie emozioni, Schubert trasporta gli ascoltatori direttamente al loro interno, senza nessun timore di sondare la reale profondità dell'abisso dell'animo umano".

"Crediamo fermamente che la musica debba essere parte integrante del mondo in cui viviamo: questo spiega la nostra attività nelle carceri e strutture di cura psichiatrica - aggiunge Mattia Cipolli, animatore dell'Ensemble - Ma stare nella società attuale significa anche eseguire e commissionare opere nuove, figlie del nostro tempo. Per questo eseguiamo anche il brano per quartetto d'archi di Antonio Macaretti, che illustreremo con passione in occasione della sua nascita, garantendo che anche l'ascoltatore più scettico nei confronti della musica contemporanea, sarà entusiasta di aver vissuto l'ascolto di questa prima assoluta".



