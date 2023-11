'Holostem non chiuda', appello dell'attore Sergio Muniz

"Voglio fare un appello perché non chiuda Holostem. È una corsa contro il tempo ma bisogna fare qualcosa". Così l'attore Sergio Muniz lancia il suo appello per far sì che si scongiuri il rischio liquidazione per la biotech modenese che produce, unica al mondo, terapie con le cellule staminali per cure contro le malattie rare come la "sindrome dei bambini farfalla". Muniz parla da padre di un bimbo con una forma lieve della malattia, la epidermiolisi bollosa.

"Holostem - dice Muniz in un videoappello condiviso dall'associazione Le Ali di Camilla - è un polo di sperimentazione che si torva a Modena. Sperimentano terapie geniche per la epidermolisi bollosa, malattia che colpisce la pelle che conosco molto bene perché mio figlio ne è affetto, per fortuna in modo lieve, ma ci sono molte altre persone in condizioni disperate e Holostem dà loro una speranza".

"Faccio un appello - prosegue l'attore spagnolo - perché ministero, fondazione, che si mettano d'accordo, qualcuno, privati... chi può fare qualcosa la faccia. Holostem non deve chiudere, tutto questo know-how non deve andar perso. Ringrazio molto l'associazione le Ali di Camilla e tutte le persone che a Modena ci aiutano, ci seguono, sperando che si possa andare avanti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA