Crescono le denunce, dall'Arma un decalogo per le donne

Nel 2023 le denunce ai carabinieri in provincia di Bologna per reati contro le donne sono in leggero aumento (+5%), calcolando i numeri fino ad ottobre e in proiezione statistica fino a fine anno. In lieve calo, invece, i maltrattamenti in famiglia (-1,5%). Crescono i casi di violenza sessuale: lo scorso anno 78, quest'anno 100 già ad ottobre. I 'codici rossi' attivati dall'Arma sono stati 591 nel 2023, 584 quest'anno nei primi dieci mesi, con un +15% circa in proiezione. In proporzione aumentano anche arresti (56 lo scorso anno, per ora 37), e le denunce (597 nel 2022, 591 nei primi dieci mesi del 2023).

I dati sono stati forniti dal comandante provinciale dei carabinieri di Bologna, colonnello Ettore Bramato, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. "Un fenomeno complesso - ha commentato comandante - che si contrasta non solo con la repressione ma anche soprattutto con la prevenzione". Per questo il comando provinciale, grazie al capitano Lavinia Filonzi, responsabile psicologa del comando legione Emilia-Romagna, ha stilato un decalogo sui fattori di rischio per le donne e su come riconoscere i segnali di allarme: "Non è amore", il titolo.

L'Arma conduce anche incontri nelle scuole e nell'università per sensibilizzare sul tema. Il capitano Filonzi ha ricordato anche il modello delle quattro 'a': Attivazione, accoglienza, ascolto e aiuto su cui ci si muove per andare incontro alle vittime. E la creazione delle stanze rose per aiutare chi ha subito una violenza a denunciare l'accaduto, in un ambiente protetto e riservato.



