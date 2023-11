Cani malati e caprioli in un recinto, denunciato allevatore

Cani in cattive condizioni igieniche e due caprioli, tenuti in un recinto. Li hanno trovati i carabinieri forestali di Parma, durante un controllo in un'azienda agricola di Pellegrino parmense, dove era stato segnalato un presunto maltrattamento di animali: alla fine l'allevatore è stato denunciato a piede libero.

In particolare due cani sono stati portati in una struttura veterinaria, ma pochi giorni dopo il loro arrivo sono morti e verrà fatta un'autopsia. I due caprioli sono stati affidati alle cure del centro di recupero per la fauna selvatica 'Rifugio Matildico' di San Polo d'Enza. È stato ipotizzato anche il reato di furto venatorio, per aver presumibilmente sottratto esemplari di fauna selvatica di proprietà della collettività dall'ambiente naturale.



