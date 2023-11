'Bomba day' a Ferrara, piano di evacuazione supportato dall'AI

Sono state progettate anche grazie all'intelligenza artificiale le operazioni di assistenza alla popolazione ferrarese che domenica 26 novembre dovrà lasciare per diverse ore la propria casa per consentire la bonifica di un ordigno bellico ritrovato all'inizio del mese nell'ex convento San Benedetto, durante lavori di restauro. L'area interessata è compresa in un raggio di 685 metri dal punto di rinvenimento e l'intera operazione coinvolge circa 12mila persone che saranno accolte in Fiera.

Grazie a tecnologie di intelligenza artificiale sono state "mappate" le esigenze dei cittadini: migliaia di dati, raccolti tramite questionari, sono stati analizzati per capire come strutturare e organizzare gli spazi di Ferrara Expo che dovranno accogliere gli evacuati. Esigenze particolari come quelle sanitarie o di chi ad esempio ha animali di compagnia. La presenza di quanti bambini, o di quanti hanno necessità di servizi di trasporto dedicati. Le operazioni di bonifica bellica saranno effettuate dagli artificieri dell'ottavo reggimento guastatori Folgore di Legnago (Verona).

