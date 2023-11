Nave ong a Ravenna, denunciati due presunti scafisti

Due ragazzi - un 25enne sudanese e un 17enne egiziano - sono stati denunciati a piede libero dalla polizia con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dopo lo sbarco, ieri mattina, al porto di Ravenna assieme ad altri 55 migranti con la nave ong di Msf 'Geo Barents'. I due nella serata di ieri sono stati sentiti in Questura. Dagli elementi raccolti finora dalla squadra Mobile, è emerso che nel telefonino di uno dei due c'erano immagini riconducibili alla conduzione del barcone con i migranti poi recuperati dalla nave ong e alla custodia del gps. Nei due precedenti arrivi a Ravenna di navi ong con migranti a bordo, sempre per il sospetto di avere fatto da scafisti, erano stati fermati prima un egiziano, subito liberato e ora indagato a piede libero, e poi due sudanesi per i quali il fermo era stato convalidato ma non erano state ravvisate esigenze cautelari.





